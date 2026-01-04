Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 08 октября 2024 года.

Какое наказание может грозить?

Повестки ТЦК и СП подлежат вручению лично адресату. В случае его отсутствия по указанному адресу работники почты сообщают о поступлении повестки по телефону, а также могут оставить соответствующее сообщение в почтовом ящике.

На получение такого отправления отведено три дня.

Если же получатель не пришел по повестке, сотрудник почты утверждает военнообязанного как "отсутствующего по указанному адресу" и возвращает письмо в ТЦК и СП не позднее следующего дня. В таких случаях считается, что ТЦК и СП должным образом осуществил информирование гражданина по повестке.

Важно! Если военнообязанный не получит повестку с почты за три дня, ему грозит штраф. Он составит от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

