В деталях розбирався 24 Канал. Нагадаємо, що в закони не вносили жодних змін і військова служба жінок залишається виключно добровільною справою і рішенням кожної. А на військовий облік ставлять жінок із медичною та фармацевтичною освітою.

До теми "Змін не буде": у Міноборони спростували фейки про реформу мобілізації в квітні

Що за законопроєкт про мобілізацію жінок внесли у Верховну Раду?

Документ зареєстрували 30 березня і передали на розгляд керівництву. Ініціаторами є Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар'яна Безугла, Оксана Дмитрієва, Дмитро Микиша, Микола Тищенко та інші.

Мова про проєкт закону про внесення змін до статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. За такою довгою назвою ховається відповідь депутатів на історію кількох жінок, яких незаконно поставили на військовий облік.

Тобто нардепи хочуть встановити процедуру, відповідно до якої жінок могли би знімати з військового обліку. Ідеться саме про випадки, коли це було зроблено незаконно.

На сайті Верховної Ради поки немає ані тексту документа, ані пояснювальної записки до нього. Але кілька днів тому Дмитро Разумков окреслив, чого хочуть автори законопроєкту.

Під час свого емоційного виступу у Верховній Раді Разумков звернув увагу, що жінки, яких незаконно поставили на облік, отримують штрафи у 17 тисяч гривень як така, що ухиляється від мобілізації. Тож депутати пропонують законопроєкт: якщо жінка потрапила до реєстру помилково – її мають автоматично звідти виключити після її заяви і скасувати штраф у 17 тисяч гривень.

Ми дожилися до ситуації, про яку попереджали ще рік тому, – фактично до спроб мобілізувати вже й жінок. Сьогодні жінки, які ніколи не служили, не мають військово-облікової спеціальності і не є медиками, раптом опиняються в розшуку ТЦК, в реєстрі "ухилянтів" і отримують штрафи у 17 тисяч гривень. І такі випадки вже далеко не поодинокі. Але найгірше те, що швидко виправити таку "помилку" практично неможливо. Жінки звертаються до ТЦК, пишуть заяви, щоб їх виключили з реєстру, а у відповідь чують: "механізму немає". У підсумку жінка змушена йти до суду, витрачати власні гроші, час і нерви,

– сказав він.

Зверніть увагу! Також ті самі депутати внесли до ВР законопроєкт про внесення змін до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил ведення військового обліку службовими особами. Тобто про посилення відповідальності військових, які служать у ТЦК.



"Якщо відео незаконних дій ТЦК з'являється в інтернеті чи медіа, ДБР повинне не "мати право", а бути зобов'язаним автоматично відкривати провадження і розслідувати такі випадки", – пояснив у тому ж виступі Дмитро Разумков.

Дивіться також Мережу обурили плакати "Захист України – це жіноча справа": що кажуть у Сухопутних військах

Чи правда, що в Україні мобілізують жінок?