Про це повідомив заступник міністра оборони Євген Мойсюк в коментарі Укрінформу.
Дивіться також ЗМІ пишуть про електронні повістки з 1 квітня: що кажуть у Міноборони
Чи будуть зміни у мобілізації з 1 квітня?
У Міністерстві оборони України спростували інформацію про нібито запуск нового етапу адміністрування мобілізації з 1 квітня. Там наголошують, що подібні повідомлення, які поширюються у медіа, не відповідають дійсності.
В оборонному відомстві зазначили, що дійсно працюють над реформою територіальних центрів комплектування (ТЦК), однак це складний і багаторівневий процес, який потребує системного підходу.
Мойсюк зазначив, що команда Міноборони вже напрацювала цілісний план трансформації системи мобілізації. Він базується на data-driven підході з урахуванням тисяч відгуків та консультацій із військовими, експертами і профільними інституціями.
У відомстві підкреслюють, що кожне рішення проходить перевірку на ефективність, а реалізація змін відбувається за чітким графіком. Найближчим часом Міністерство оборони планує публічно представити конкретні кроки реформи.
Головною метою змін називають усунення застарілих проблем у системі мобілізації та посилення обороноздатності країни.
З 1 квітня система мобілізації в Україні буде цифровізована. Для отримання бронювання від мобілізації перевірятимуть рівень зарплати, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ та фіктивне працевлаштування.
З 1 квітня в Україні продовжується загальна мобілізація, яка охоплює чоловіків віком від 18 до 60 років, придатних за станом здоров'я та без відстрочки. Перевагу надають чоловікам з військовим досвідом або затребуваними спеціальностями.
Для того, щоб отримати бронювання підприємство має мати статус критично важливого. Відповідний статус можуть отримати бізнеси, що відповідають щонайменше 3 критеріям, прописаним в урядовій постанові, і належать до певних сфер. Мінекономіки повідомило про спрощення процедури продовження бронювання працівників критично важливих підприємств через портал Дія, що дозволяє швидше отримувати рішення і уникати складнощів з документами.