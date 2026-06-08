Про це розповідають російські телеграм-канали та українські осінтери. 24 Канал зібрав інформацію, яка є на цей момент.

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Що відомо про повітряну атаку на Новоросійськ 8 червня?

У ніч проти 8 червня у на Краснодарський край Росії відбулася повітряна атака з застосуванням щонайменше низки ударних безпілотників. Вибухи, зокрема, гриміли у Новоросійську.

Головною ціллю БпЛА, скидається на те, вкотре став поруч із Новоросійськом розташований нафтовий обʼєкт. Мовиться про сховану серед гір у Грушовій Балці нафтобазу "Грушова".

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Місцеві опублікували у мережі фото, які засвідчують масштабну пожежу. А отже й успішні ураження цього російського військово-економічного комплексу.

Пожежа та дим над нафтобазою "Грушова" у Новоросійську / Фото очевидців

Додамо, що нафтовий термінал "Грушова", окрім того, що є найбільшим нафтосховищем на Кавказі, слугує важливим траспортним вузлом. Разом із морським терміналом "Шесхаріс" Грушова формує перевальний комплекс, один із критичних для російської економіки, прибутки з якої фінансують агресивну війну проти України.

Наприкінці травня його вже атакували БпЛА. І тоді також зайнялася велика пожежа.

Також варто зауважити, що цієї самої ночі ударів зазнали ворожі локації на окупованих територіях. Мовиться серед іншого про підстанцію у Маріуполі та енергетичні об'єкти в Алчевську.