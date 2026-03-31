Об этом в Министерстве обороны сообщили в комментарии 24 Канала.

Будут ли изменения в мобилизации с 1 апреля?

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о якобы запуске нового этапа администрирования мобилизации с 1 апреля. Там отмечают, что подобные сообщения, которые распространяются в медиа, не соответствуют действительности, а все изменения будут оперативно проинформированы через официальные каналы оборонного ведомства.

Заместитель министра обороны Евгений Мойсюк в комментарии Укринформу отмечал, что работа над реформой территориальных центров комплектования (ТЦК) действительно проводится,, однако это сложный и многоуровневый процесс, который требует системного подхода.

Мойсюк отметил, что команда Минобороны уже наработала целостный план трансформации системы мобилизации. Он базируется на data-driven подходе с учетом тысяч отзывов и консультаций с военными, экспертами и профильными институтами.

В ведомстве подчеркивают, что каждое решение проходит проверку на эффективность, а реализация изменений происходит по четкому графику. В ближайшее время Министерство обороны планирует публично представить конкретные шаги по реформе.

Главной целью изменений называют устранение устаревших проблем в системе мобилизации и усиление обороноспособности страны.

