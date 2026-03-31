Об этом в Министерстве обороны сообщили в комментарии 24 Канала.
Будут ли изменения в мобилизации с 1 апреля?
В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о якобы запуске нового этапа администрирования мобилизации с 1 апреля. Там отмечают, что подобные сообщения, которые распространяются в медиа, не соответствуют действительности, а все изменения будут оперативно проинформированы через официальные каналы оборонного ведомства.
Заместитель министра обороны Евгений Мойсюк в комментарии Укринформу отмечал, что работа над реформой территориальных центров комплектования (ТЦК) действительно проводится,, однако это сложный и многоуровневый процесс, который требует системного подхода.
Мойсюк отметил, что команда Минобороны уже наработала целостный план трансформации системы мобилизации. Он базируется на data-driven подходе с учетом тысяч отзывов и консультаций с военными, экспертами и профильными институтами.
В ведомстве подчеркивают, что каждое решение проходит проверку на эффективность, а реализация изменений происходит по четкому графику. В ближайшее время Министерство обороны планирует публично представить конкретные шаги по реформе.
Главной целью изменений называют устранение устаревших проблем в системе мобилизации и усиление обороноспособности страны.
Мобилизация в Украине: последние новости
С 1 апреля система мобилизации в Украине будет цифровизирована. Для получения бронирования от мобилизации будут проверяться уровень зарплаты, отсутствие задолженности по уплате ЕСВ и фиктивное трудоустройство.
С 1 апреля в Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья и без отсрочки. Предпочтение отдают мужчинам с военным опытом или востребованными специальностями.
Для того чтобы получить бронирование, предприятие должно иметь статус критически важного. Соответствующий статус могут получить бизнесы, отвечающие по меньшей мере 3 критериям, прописанным в правительственном постановлении, и относящиеся к определенным сферам. Минэкономики сообщило об упрощении процедуры продления бронирования работников критически важных предприятий через портал Действие, что позволяет быстрее получать решения и избегать сложностей с документами.