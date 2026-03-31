В деталях разбирался 24 Канал. Напомним, что в законы не вносили никаких изменений и военная служба женщин остается исключительно добровольным делом и решением каждой. А на воинский учет ставят женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.
Что за законопроект о мобилизации женщин внесли в Верховную Раду?
Документ зарегистрировали 30 марта и передали на рассмотрение руководству. Инициаторами являются Дмитрий Разумков, Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая, Оксана Дмитриева, Дмитрий Микиша, Николай Тищенко и другие.
Речь о проекте закона о внесении изменений в статью 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно процедуры исключения с воинского учета женщин, взятых на такой учет с нарушением законодательства Украины. За таким длинным названием скрывается ответ депутатов на историю нескольких женщин, которых незаконно поставили на воинский учет.
То есть нардепы хотят установить процедуру, в соответствии с которой женщин могли бы снимать с воинского учета. Речь идет именно о случаях, когда это было сделано незаконно.
На сайте Верховной Рады пока нет ни текста документа, ни пояснительной записки к нему. Но несколько дней назад Дмитрий Разумков очертил, чего хотят авторы законопроекта.
Во время своего эмоционального выступления в Верховной Раде Разумков обратил внимание, что женщины, которых незаконно поставили на учет, получают штрафы в 17 тысяч гривен как такая, уклоняющаяся от мобилизации. Поэтому депутаты предлагают законопроект: если женщина попала в реестр ошибочно – ее должны автоматически оттуда исключить после ее заявления и отменить штраф в 17 тысяч гривен.
Мы дожились до ситуации, о которой предупреждали еще год назад, – фактически к попыткам мобилизовать уже и женщин. Сегодня женщины, которые никогда не служили, не имеют военно-учетной специальности и не являются медиками, вдруг оказываются в розыске ТЦК, в реестре "уклонистов" и получают штрафы в 17 тысяч гривен. И такие случаи уже далеко не единичны. Но хуже всего то, что быстро исправить такую "ошибку" практически невозможно. Женщины обращаются в ТЦК, пишут заявления, чтобы их исключили из реестра, а в ответ слышат: "механизма нет". В итоге женщина вынуждена идти в суд, тратить собственные деньги, время и нервы,
– сказал он.
Обратите внимание! Также те же депутаты внесли в ВР законопроект о внесении изменений в статью 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за нарушение правил ведения воинского учета должностными лицами. То есть об усилении ответственности военных, которые служат в ТЦК.
"Если видео незаконных действий ТЦК появляется в интернете или медиа, ГБР должно не "иметь право", а быть обязанным автоматически открывать производство и расследовать такие случаи", – объяснил в том же выступлении Дмитрий Разумков.
Правда ли, что в Украине мобилизуют женщин?
- Не так давно произошел скандал с харьковским ТЦК. Ирину Харациди-Логинову поставили на воинский учет незаконно – женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования. Она не знала об этом, а когда случайно узнала, то решила, что это ошибка, и не прибегала ни к каким действиям. Впрочем, через несколько месяцев ей позвонили – мол, разыскивают ее как уклониста.
- Общественное рассказало историю Ирины. Она утверждает, что после этого ей в личные сообщения начали писать другие женщины, которые попали в похожую ситуацию, – по меньшей мере 7. Сняться с розыска Ирине удалось, но не с воинского учета.
- Начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик в комментарии 24 Каналу признал, что проблема со снятием с учета действительно есть. И дело в законодательстве, ведь должны быть основания для снятия. То есть случайно поставить человека на учет можно, но со снятием есть сложности. Он рассказал, что нет понимания, как Ирину поставили на учет, – скорее всего, это ошибка. Но не ясно, кто ее допустил.
- Относительно других женщин Андрей Подик сказал: в ТЦК и Сухопутные силы они не обращались. Если такие случаи есть, их рассмотрят. 28 марта ТСН написали, что в Харькове таких случаев около 30. В Харьковском областном ТЦК уже проводят служебное расследование и рассматривают жалобы. "Судебно-юридическая газета" информировала, что в Харькове это едва ли не типичная ситуация. В каждом случае ТЦК ссылались на потерю архива в 2022 году в результате боевых действий.
- Сергей Ильин, коммуникационный менеджер цифрового направления Минобороны, заверил 24 Канал в разговоре, что над снятием Ирины с учета работают, это должно произойти в ближайшее время.