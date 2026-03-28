На фоне возмущения в сети 24 Канал обратился за комментарием к начальнику управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрею Подику.
Что о рекламной кампании говорят в ВСУ?
Телеграмм-каналы 28 марта распространили видео, на котором мужчина показал билборд с рекламной кампанией от Drone Force. На нем видно надпись "Защита Украины – это женское дело", которую автор видео назвал "социальной рекламой".
Слоган рекламной кампании / Скриншот из сети
В Сухопутных войсках отметили, что защита государства является общим делом всех граждан. А билборд является лишь рекламной кампанией, которая не означает, что оборонять страну должны исключительно женщины.
Это рекламная кампания для того, чтобы женщины, которые имеют желание добровольно присоединиться к Вооруженным Силам, именно в беспилотные составляющие, ведь там Drone Force, они через рекрутинговый центр обращаются и принимают решение,
– сказал Андрей Подик.
Он подчеркнул, что служба для женщин в Украине – исключительно добровольное дело. А в рекламной кампании нет акцента на то, что женщины должны мобилизоваться.
Также, по мнению Андрея Подика, волна возмущения может быть связана с российской пропагандой.
Я акцентирую на том, что никаких законодательных актов или документов у нас не произошло по мобилизации женщин,
– подчеркнул он.
На воинский учет в Украине должны становиться только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Других изменений в этом вопросе нет, резюмировал начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ.
Скандал с постановкой женщин на учет
Ранее в сети получила огласку история Ирины Харациди-Логиновой. Она филолог по образованию, но ее поставили на воинский учет в Харькове. Она узнала об этом, когда подавала отчетность в Минобороны по военнообязанным как руководитель отдела кадров одной из компаний. Впоследствии ее разыскивало ТЦК как "уклониста".
После ее сообщения в соцсети выяснилось, что в подобную ситуацию попали якобы и другие женщины.
Тогда в Сухопутных войсках признали, что есть сложности со снятием Ирины с воинского учета. В то же время другие женщины с похожими проблемами в ТЦК и Сухопутных сил не обращались.
Заметим, что также в Минобороны и Харьковском ТЦК признали техническую ошибку и планируют снять Ирину с воинского учета в ближайшее время