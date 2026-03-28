На фоне возмущения в сети 24 Канал обратился за комментарием к начальнику управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрею Подику.

Что о рекламной кампании говорят в ВСУ?

Телеграмм-каналы 28 марта распространили видео, на котором мужчина показал билборд с рекламной кампанией от Drone Force. На нем видно надпись "Защита Украины – это женское дело", которую автор видео назвал "социальной рекламой".

Слоган рекламной кампании

В Сухопутных войсках отметили, что защита государства является общим делом всех граждан. А билборд является лишь рекламной кампанией, которая не означает, что оборонять страну должны исключительно женщины.

Это рекламная кампания для того, чтобы женщины, которые имеют желание добровольно присоединиться к Вооруженным Силам, именно в беспилотные составляющие, ведь там Drone Force, они через рекрутинговый центр обращаются и принимают решение,

– сказал Андрей Подик.

Он подчеркнул, что служба для женщин в Украине – исключительно добровольное дело. А в рекламной кампании нет акцента на то, что женщины должны мобилизоваться.

Также, по мнению Андрея Подика, волна возмущения может быть связана с российской пропагандой.

Я акцентирую на том, что никаких законодательных актов или документов у нас не произошло по мобилизации женщин,

– подчеркнул он.

На воинский учет в Украине должны становиться только женщины с медицинским и фармацевтическим образованием. Других изменений в этом вопросе нет, резюмировал начальник Управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ.

