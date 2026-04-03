Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что имели место определенные пробелы в правовом регулировании. Говорится о мобилизации женщин.

Что известно о мобилизации женщин?

Федор Вениславский отметил, когда в 2024 году готовили законопроект, то в целом ряде нормативно-правовых актов, законов о воинской обязанности, военной службе, о мобилизационной подготовке было предусмотрено, что женщины в Украине, если они были военнообязанными, могут быть мобилизованными только по их добровольному согласию.

Принудительной мобилизации женщин, несмотря на то, что они имеют военно-учетную специальность, в Украине нет,

– сказал он.

То, что касается объявления в розыск женщин, является определенным законодательным пробелом.

Важно! Народный депутат Александр Федиенко сообщил о более 50 случаях, когда женщин незаконно поставили на воинский учет или объявили в розыск. Это, вероятно, связано с неточностями в работе реестра, технологическим сбоем или злоупотреблением.

Народный депутат Вениславский объяснил, что до полномасштабного вторжения в 2022 году действовала норма, согласно которой все военнообязанные женщины находились на воинском учете.

После того как Министерство обороны Украины внесло изменения относительно этого, то те женщины, которые уже были в реестрах, не были автоматически исключены оттуда.

Поэтому возникла проблема, что те, кто ранее был внесен в реестры как военнообязанные, числятся на воинском учете, даже если по нынешнему закону у них было право не становиться на такой учет. Но иметь право не становиться и иметь право быть исключенным – это 2 разных момента,

– отметил Вениславский.

По его словам, в парламенте зарегистрировали ряд законодательных актов, которые должны исправить такой недостаток.

