Главный сержант роты снайперов специального назначения Николай "Раптор" озвучил 24 Каналу мнение, что женщины не должны были идти в армию. Особенно когда их муж уже воюет.

Читайте также "Воевать будут все, никто не спрячется": интервью снайпера спецназначения об уклонистах и ТЦК

"Я против того, чтобы женщины шли служить в армию, если мы берем мирное время. Просто сейчас мы, мужчины, уже не справляемся собственными силами. Поэтому мы нуждаемся в женской поддержке. Почему не справляемся? Возвращаемся к тем же ТЦК и бусификации. Рожденные мужчинами, но им не объяснили, как быть мужчиной. Они не готовы", – сказал он.

Какой вклад женщин в борьбу?

Николай "Раптор" отметил, что многие женщины, в которых присутствуют патриотизм, национализм, какие-то идеи, моральные ценности, берут в руки оружие. Благодаря тому, что они приобщаются, выполняют работу вместе с мужчинами, то Украина не проиграла в этой войне. Однако свою жену он не хотел бы видеть в армии.

Потому что у каждого военнослужащего должен быть тыл, от которого я должен понимать, зачем я там. Единственное о чем я хочу думать – зачем я это делаю. Единственный стимул продолжать и не опускать руки – когда я буду знать, что у меня нет шанса сдаться, потому что у меня жена и дети. Это будет побуждать меня двигаться вперед,

– считает военный.

По его словам, кто-то должен оставаться с детьми. Однако нужно максимально помогать мужчине в тылу. Например, привлекать волонтеров, общаться с людьми, организовывать какие-то мероприятия, открывать собрания и так далее.

