Про це інформує Міноборони України.
Які рішення може ухвалити ВЛК?
Для чинних військових висновки ВЛК за результатами медичного огляду є підставою для подальшого лікування в стаціонарі або надання відпустки для лікування зі збереженням усіх виплат та забезпечення.
У разі висновку ВЛК про непридатність до служби – чинного військового звільняють за станом здоров'я й згодом виключають із військового обліку. У випадку непридатності з переоглядом – звільняють із наданням відстрочки.
Якщо військовослужбовця направляють на оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО), з урахуванням висновків ВЛК щодо причинного зв'язку травм, поранень чи захворювань, експертні команди визначають причину інвалідності.
Надалі ухвалені рішення слугують підставою для призначення одноразової грошової допомоги.
Важливо! Рішення ВЛК можна оскаржити у досудовому та судовому порядку. Для початку необхідно подати скаргу до вищої ВЛК й додати усі відповідні медичні документи, що підтверджують стан здоров'я та копії попередніх ВЛК.
Де нині можна пройти військовий медогляд?
Міноборони цифровізує та оновлює процедуру ВЛК. Пройти військовий медогляд тепер можна пройти оперативно та зручно.
Військовозобов'язані можуть пройти військово-лікарську комісію у районних, міських чи обласних ТЦК, які працюють безпосередньо на базі комунальних медичних закладів.
Тоді які чинні військовослужбовці можуть пройти медогляд у поліклініках військових госпіталів, у госпітальних ВЛК у військово-медичних установах й у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Також наразі діє виїзна комісія ВЛК, яка може приїхати у стаціонар, де лікується військовий.