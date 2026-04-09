У Міністерстві оборони України пояснили, де військовозобов'язані можуть пройти огляд ВЛК.

Хто має проходити ВЛК?

Згідно із чинним законодавством медогляд мають проходити усі військовозобов'язані, включно із тими громадянами, які отримали повістку чи направлення від ТЦК.

Також комісію ВЛК мають пройти колишні "обмежено придатні", які не пройшли повторний огляд після скасування статусу ще у 2024 році.

Серед тих, хто обов'язково має отримати висновок ВЛК – кандидати на військову службу за контрактом та чинні військовослужбовці, які потребують перегляду стану здоров'я, зокрема після поранення.

Де можна пройти медогляд?

Військовозобов'язані можуть пройти військово-лікарську комісію у районних, міських чи обласних ТЦК, які працюють на базі комунальних медичних закладів. Фактично громадяни проходять звичайне обстеження, результати якого стають підставою для рішення щодо їхньої придатності до служби.

Тоді як чинні військовослужбовці для проходження ВЛК мають звернутись в поліклініки військових госпіталів – там медогляд здійснюється в амбулаторних умовах.

Крім того, функціонують госпітальні ВЛК у військово-медичних установах, а також у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Пройти такий медогляд можна безпосередньо під час лікування у стаціонарі.

Якщо ж у закладі, де лікується військовослужбовець, немає ВЛК, можна викликати виїзну комісію. Такі огляди зазвичай проводить гарнізонна ВЛК.

Важливо! Після стаціонарного лікування військовий має пройти огляд ВЛК та отримати відповідну довідку. Якщо ж він отримує 30-денну відпустку для лікування, огляд потрібно буде повторити перед її закінченням.



Це робиться, аби визначити – продовжувати відпустку для лікування чи остаточно вирішити питання придатності до служби. Однак така відпустка може надаватися максимум двічі поспіль.

