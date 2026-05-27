Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Деталі скандального інциденту за участі ТЦК

У ДБР повідомили, що працівники бюро вже завершили досудове розслідування щодо начальника групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Інцидент стався 20 березня у селищі Заболоття, де троє співробітників ТЦК підійшли до 60-річного чоловіка, який рибалив. Попри те, що чоловік уже не підлягав призову за віком, військовослужбовці намагалися його затримати. Під час цього працівники ТЦК заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

Після цього один із працівників застосував електрошокер і перцевий балончик, через що потерпілий отримав хімічні опіки очей. Також було пошкоджено колеса його автомобіля, щоб унеможливити виїзд.

Унаслідок побиття чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У ДБР повідомили, що начальника групи судитимуть за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України. Ідеться про умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Фігуранту загрожує до 3 років позбавлення волі.

23 травня у вбиральні Тернопільського ТЦК знайшли мертвим 46-річного чоловіка. Із записів з камер спостереження видно, де перед інцидентом чоловік заходить до вбиральні із рюкзаком, а після цього лунає звук пострілу. Наразі слідство має встановити всі обставини події – від моменту прибуття чоловіка до ТЦК і до часу смерті.

25 травня у Черкасах водій збив військовослужбовця ТЦК. За даними слідства, під час проведення заходів оповіщення громадян водій свідомо наїхав на військовослужбовця, а також провіз його на капоті та не хотів зупиняти машину. Постраждалого військовослужбовця відвезли до лікарні для подальшого обстеження та надання допомоги.