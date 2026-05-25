Поліція Тернопільської області показала, що насправді відбувалося у приміщенні ТЦК, де 23 травня знайшли мертвим 46-річного чоловіка. Відео представив керівник обласної поліції Сергій Зюбаненко.

Дивіться також Побиття ветерана в Києві: військових ТЦК, які напали на Мороза, відправлять у бойові підрозділи

Що стало відомо після оприлюднення відео з приміщення ТЦК?

На опублікованих кадрах видно, як чоловік залишає пакет із частиною особистих речей у коридорі та прямує до вбиральні з рюкзаком. Через деякий час люди, які перебували поруч, чують звук, схожий на постріл.

За словами Зюбаненка, є припущення, що зброя могла знаходитися саме у рюкзаку чоловіка. Він також зазначив, що відео вирішили оприлюднити через появу у соцмережах великої кількості неперевіреної інформації та чуток щодо обставин трагедії. У поліції закликали громадян не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним повідомленням.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

За словами правоохоронців, слідство має встановити всі обставини події – від моменту прибуття чоловіка до ТЦК і до часу смерті. Начальник поліції наголосив, що запис був оприлюднений із дозволу слідчого, прокурора та інших відповідальних органів. Він також додав, що у слідства залишаються питання, на які необхідно отримати чіткі відповіді.

Прошу утриматися від передчасних висновків, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Це стосується не тільки цього кримінального провадження, але й інших резонансних подій у Тернополі,

– зазначив Зюбаненко.

Кадри з камер спостереження у ТЦК Тернополя: дивіться відео

Нагадаємо, 23 травня до ТЦК у Тернополі доставили місцевого жителя для уточнення військово-облікових даних. Того ж дня його виявили мертвим у вбиральні. Після виявлення постраждалого військовослужбовці центру комплектування одразу викликали поліцію та швидку допомогу, а до приїзду медиків намагалися надати йому першу допомогу. Однак, попри всі зусилля, врятувати чоловіка не вдалося.

За попередньою версією слідства, чоловік міг вчинити самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство". Слідчі дії тривають.