Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Що відомо про смерть чоловіка у приміщенні ТЦК у Тернополі?

Правоохоронці розповіли, що повідомлення про те, що в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Тернополі у приміщенні вбиральні виявили тіло чоловіка, до них надійшло у суботу, 23 травня. Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя.

Як встановили поліцейські, цього ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. За попередньою інформацією, він зайшов до вбиральні та здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї,

– наголосили у поліції.

Відомості про цей інцидент уже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство з додатковою відміткою до кваліфікації "самогубство".

Поліцейські встановлюють обставини цієї події.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП також підтвердили факт смерті військовозобов'язаного.

"Близько 19:00 чоловіка було запрошено до приміщення центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Під час перебування в установі він зайшов до ванної кімнати, де, зачинившись зсередини, здійснив постріл із вогнепальної зброї. Зазнане поранення виявилося несумісним із життям", – йдеться у повідомленні.

В ОТЦК також наголосили, що після виявлення постраждалого військовослужбовці центру комплектування негайно викликали правоохоронців та бригаду екстреної медичної допомоги, а також до прибуття медиків намагалися надати необхідну допомогу. Попри вжиті заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому чоловік у камуфляжі увірвався до ТЦК з битою, вимагаючи звільнити сина, якого, за його словами, побили. Факт побиття спростували у ТЦК, а військовозобов'язаного підозрювали у самовільному залишенні місця транспортування до навчального центру.