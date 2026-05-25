Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК.

Дивіться також Авто не можна залишати на дорозі: що робити, коли ТЦК з поліцією затримали водія

Що відомо про інцидент у Черкасах?

У Черкасах 25 травня на вулиці Володимира Великого під час проведення заходів оповіщення громадян водій автомобіля збив військового ТЦК.

У ТЦК та СП повідомили, що водій свідомо наїхав на військовослужбовця, а також провіз його на капоті та не хотів зупиняти машину.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Постраждалого військовослужбовця відвезли до лікарні для подальшого обстеження та надання допомоги, а на місце події одразу приїхала поліція.

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. Також у ТЦК наголосили, що такі дії тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством України.

Інші схожі випадки в Україні

У Кропивницькому водій збив військового ТЦК під час перевірки документів. Постраждалому надали медичну допомогу, його стан задовільний.

Водія згодом затримали. У ТЦК наголосили, що за вчинення подібних дій передбачена відповідальність згідно із законодавством України.

Також у Дніпрі водій Tesla збив військовослужбовця ТЦК під час оповіщення військовозобов'язаних, відкрито кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.