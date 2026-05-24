ТЦК затримують водіїв: чи законно це?

Нерідко в мережі можна зустріти відео, де зафіксоване силове затримання водія службовцями ТЦК. Постає першочергове питання: що стається з авто, яке покинули на дорозі. У такому випадку реакція рідних затриманої людини має бути швидкою. Про це пише "Судово-юридична газета".

Воєнний стан не дозволяє територіальним центрам комплектування порушувати гарантовані Конституцією права. Людей у війську дійсно не вистачає, але й "бусифікація" не може мотивувати цивільних захищати країну. Фактично, затримання людей співробітниками ТЦК без поліції недопустиме. Відсутність протоколу та порушення права власності на транспортні засоби створює конфлікти, які нерідко потрібно вирішувати в суді.

Адвокат Вадим Гречківський у коментарі 24 Каналу сказав, що ідея взагалі відсторонити ТЦК від затримання осіб є дуже правильною. За його словами – це не правоохоронний орган і зараз більшість фактичних дій службовців не можна вважати законними.

Вадим Гречківський Адвокат ТЦК має здійснювати військові справи, мобілізацію, відправляти людей на БЗВП, підбирати їм спеціальності, адаптувати їх до військового життя з цивільного. Тому однозначно ТЦК мають бути відсторонені від процесів вилову на вулиці так званих "ухилянтів".

Проте зараз кількість відео про конфлікти з ТЦК. Суди у таких справах дотримуються позиції про те, що мобілізація залишається необхідною, але водночас захищають права людей.

Так, наприклад, суттєвим порушенням є затримання водіїв службовцями ТЦК без участі поліції та без належних процесуальних документів. Це однозначне перевищення повноважень. ТЦК не мають права обмежувати свободу пересування й "витягувати" людей з авто. Якщо і є потреба в затриманні, то воно має відбуватися за правилами, не більше та ніж на три години.

Варто зазначити, що навіть за участі поліції не можна затримувати водія, а його авто залишати на дорозі. Це злочин з боку правоохоронців. Більш тяжке покарання службові особи можуть отримати, якщо залишене через їхні дії авто стало причиною ДТП.

Що робити, якщо авто залишилося без водія на дорозі?

Під час будь-якої конфліктної ситуації з ТЦК людина має право знімати все, що відбувається, на відео. Обов'язково водій має запитати у представників органу їхній службові документи.

Варто також реагувати, коли поліції автомобіль безпідставно блокують. У такому випадку потрібно спілкуватися через напіввідкрите вікно.

Якщо водія все ж хочуть затримати й вимагають вийти з авто, то він має забрати ключі, всі документи, телефон та інші цінні речі. При цьому на відео варто заявити, що водій залишає авто не за власної волі.

Зазначимо! Законодавство каже, що якщо поліція затримує водія, то правоохоронці мають належно поводитися з особистими речами затриманого. Проте зараз не встановлено прямої інструкції, як потрібно передавати автомобіль родичам чи іншим особам. Поліція ухвалює рішення ситуативно, але в будь-якому випадку всі дії повинні фіксуватися протоколами, актами або окремим записом у протоколі затримання.

Незаконне переміщення авто можна оскаржувати в окружному адміністративному суді.

У випадку, якщо людина вже перебуває в ТЦК, то реагувати вже потрібно її родичам або адвокату. До поліції подають заяву про незаконне позбавлення волі та залишений на дорозі транспортний засіб. При цьому до авто рекомендують викликати евакуатор, щоб його не пошкодили й через нього не трапилася аварія.

Окремо подається звернення про перевищення повноважень працівниками ТЦК чи поліції до Державного бюро розслідувань.

Останні випадки конфліктів із ТЦК

На Черкащині службовці ТЦК та СП зупинили автомобіль, за кермом якого був військовослужбовець. Чоловік приїхав на реабілітацію та їхав дорогою разом з дружиною та сином. Під час конфлікту співробітники ТЦК, ймовірно, здійснили напад на українця, розпилили в салон сльозогінний газ і погрожували вбивством. У відомстві щодо цього проводять службову перевірку.

Ще одна проблема виникла у Львові, коли ТЦК намагалися "бусифікувати" чоловіка. Це помітили місцеві жителі. Вони пошкодили бус і визволили чоловіка. Дії людей службовці кваліфікували як перешкоджання діяльності ЗСУ.

Загалом омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що значно зросла кількість звернень щодо порушень прав під час мобілізації. Останнім часом до Офісу надійшло понад 6 тисяч заяв. У зв'язку з цим Лубінець закликав уряд оновити систему мобілізації.