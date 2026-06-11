Про це повідомили в САП.

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Що відомо про рішення ВАКС?

Вищий антикорупційний суд України визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького РТЦК та СП. Колегія суддів задовольнила позов прокурора САП щодо майна, придбаного ексначальником у період з 2022 до 2024 років, а саме:

квартирою в клубному будинку в місті Кременчуці;

автомобілем "TOYOTA LAND CRUISER PRADO";

вартістю автомобіля "TOYOTA RAV-4" та дохід від його відчуження.

Суд постановив стягнути в дохід держави близько 3 мільйонів гривень – вартість активів, які визнали необґрунтованими. У ВАКС наголосили, що наразі рішення ще не остаточне і може бути оскаржене протягом 30 днів після оформлення повного тексту.

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Правоохоронці 4 червня затримали виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 7000 доларів США.

Слідчі також перевіряють можливу причетність інших людей, які могли допомагати в незаконній схемі. Наразі триває розслідування, а у Волинському ТЦК кажуть, що співпрацюють зі слідством.

Поліцейські та прокурори провели майже 60 обшуків у представників військово-лікарських комісій (ВЛК) та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Операція одночасно відбувалася у 16 регіонах.

За даними правоохоронців, суми розбіжностей між активами в декларації та реальним станом коливаються від 2 до 11 мільйонів гривень. А загальна сума виявлених неправдивих відомостей у деклараціях посадових осіб сягає 200 мільйонів гривень.