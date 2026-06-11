Об этом сообщили в САП.

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Что известно о решении ВАКС?

Высший антикоррупционный суд Украины признал необоснованными активы бывшего начальника Кременчугского РТЦК и СП. Коллегия судей удовлетворила иск прокурора САП относительно имущества, приобретенного экс-начальником в период с 2022 до 2024 годов, а именно:

квартирой в клубном доме в городе Кременчуге;

автомобилем "TOYOTA LAND CRUISER PRADO";

стоимостью автомобиля "TOYOTA RAV-4" и доход от его отчуждения.

Суд постановил взыскать в доход государства около 3 миллионов гривен – стоимость активов, которые признали необоснованными. В ВАКС отметили, что пока решение еще не окончательное и может быть обжаловано в течение 30 дней после оформления полного текста.

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Правоохранители 4 июня задержали исполняющего обязанности начальника Луцкого городского ТЦК и СП. Его подозревают в получении взятки в размере 7000 долларов США.

Следователи также проверяют возможную причастность других людей, которые могли помогать в незаконной схеме. Сейчас продолжается расследование, а в Волынском ТЦК говорят, что сотрудничают со следствием.

Полицейские и прокуроры провели почти 60 обысков у представителей военно-врачебных комиссий (ВЛК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). Операция одновременно проходила в 16 регионах.

По данным правоохранителей, суммы расхождений между активами в декларации и реальным состоянием колеблются от 2 до 11 миллионов гривен. А общая сумма выявленных ложных сведений в декларациях должностных лиц достигает 200 миллионов гривен.