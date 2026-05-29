Об этом рассказала адвокат Оксана Воробей в комментарии изданию "РБК-Украина".

Какие решения можно обжаловать через суд?

Обжалование повестки на практике часто является нецелесообразным, поскольку она преимущественно выполняет лишь функцию уведомления лица о необходимости прийти в ТЦК.

Зато значительно чаще предметом обжалования становятся постановления о привлечении к административной ответственности, в частности за нарушение правил воинского учета.

В таких делах уже можно анализировать, соответствовала ли повестка требованиям Порядка №560, была ли она надлежащим образом оформлена и вручена, а также была ли направлена средствами почтовой связи в соответствии с установленной процедурой,

– пояснила Оксана Воробей.

Относительно выводов военно-врачебных комиссий, в случае несогласия именно с установленным диагнозом стоит сначала обращаться с жалобой в высшую комиссию.

По словам юриста, к такой жалобе следует обязательно добавлять все имеющиеся медицинские документы, выводы врачей и результаты обследований, которые могут влиять на оценку состояния здоровья. Если же это не дает результата, лицо имеет право обжаловать решение ВВК в судебном порядке.

В подобных делах суды обычно не отменяют сам медицинский диагноз, а принимают решение о необходимости повторного прохождения обследования.

Именно такой способ защиты во многих случаях является наиболее действенным. Это связано с тем, что во время мобилизации ВВК нередко проводятся в спешке и формально, без надлежащего исследования медицинских документов или проведения необходимых обследований,

– подытожила адвокат.

К слову, недавно стало известно, что в Сухопутных войсках ВСУ ввели обновленную программу базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Продолжительность обучения осталась неизменной – рекруты будут проходить подготовку в течение 51 суток.

В то же время в программе изменили подход к преподаванию: теперь обучение происходит поэтапно по принципу "от простого к сложному".