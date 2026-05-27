Сейчас новая программа внедрена в шести учебных центрах. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Какие новые правила внедряют для мобилизованных?

В Минобороны отметили, что продолжительность обучения осталась неизменной – рекруты будут проходить подготовку в течение 51 суток. В то же время в программе изменили подход к преподаванию: теперь обучение происходит поэтапно по принципу "от простого к сложному".

Курсанты ежедневно отрабатывают ключевые навыки до автоматизма, а упражнения по огневой подготовке повторяются с постепенным усложнением. Тактические занятия сфокусированы на работе в составе малых групп.

Также в программе увеличили количество часов по тактической догоспитальной подготовки. Дополнительные 12 часов удалось ввести благодаря оптимизации устаревших упражнений.

Особое внимание в обновленной БЗВП уделили борьбе с малыми дронами. В частности, рекруты отрабатывают поражение FPV-дронов с помощью систем "лазертаг" с двусторонней имитацией огня.

Еще одним нововведением стало менторство. За каждым взводом закрепляют командира и инструктора, к которым курсанты могут обращаться по любым вопросам.

Кроме того, в Сухопутных войсках внедрили дофаховую подготовку. На углубленном курсе рекруты могут добровольно осваивать дополнительные специальности, которые сейчас пользуются спросом на фронте.

Речь идет о подготовке:

стрелка-оператора;

стрелка-спасателя;

командира малой тактической группы.

К углубленному обучению будут привлекать не всех. Его будут проходить только рекруты, которые продемонстрировали высокие результаты, мотивацию и успешно прошли предварительный отбор.

В Сухопутных войсках отметили, что первые отзывы об обновленной методике положительные. По результатам опросов, большинство курсантов оценили свой уровень подготовки как достаточный или высокий.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Сергей Стерненко говорил, что в Украине армейская реформа может стартовать с июня 2026 года. По словам волонтера изменения могут происходить в 2 этапа.

Первый этап предусматривает увеличение денежного обеспечения военных, в частности пехотинцев, а также появится система контрактов и "возможность демобилизоваться в порядке очередности". Второй этап реформы будет касаться мобилизации, в частности в армию будут привлекать больше иностранцев.