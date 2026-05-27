У Министерстве обороны объяснили, на какие направления службы привлекают таких военнослужащих.

Где могут служить добровольцы старше 60 лет?

Для добровольцев в возрасте 60+ предусмотрен однолетний контракт с возможностью продолжения службы. Соответствующие изменения были введены указом президента №108/2026.

В то же время в военном ведомстве отмечают, что мужчин этой возрастной категории обычно не привлекают к штурмовым подразделениям или непосредственным боевым действиям на передовой. Основной акцент делается на должностях, где наиболее важны профессиональный опыт, технические знания и организационные навыки.

Чаще всего добровольцев старше 60 лет назначают в сферы логистики, связи, ремонта техники, работы в учебных центрах или территориальных центрах комплектования. Также они могут выполнять обязанности инструкторов, консультантов или водителей обеспечения.

В Минобороны отмечают, что контракт для военнослужащих 60+ заключается исключительно на добровольной основе. Кроме того, военный должен быть признан годным к службе по состоянию здоровья.

Контракт заключается исключительно по личному согласию и предусматривает срок действия один год. Также устанавливается испытательный период продолжительностью до шести месяцев, после чего контракт может быть продлен по взаимному согласию сторон,

– отмечают в Минобороны.

Перевод возможен только по собственному желанию или после завершения определенного срока службы в должности.

Главная цель привлечения добровольцев 60+ – использование их профессионального и жизненного опыта в сферах, где он может быть наиболее полезным для армии. Именно поэтому речь идет прежде всего о тыловых, учебных или технических направлениях, а не об участии в штурмовых операциях.

Как заключить контракт 60+?

Добровольцы могут подписать годовой контракт с Вооруженными силами Украины после прохождения военно-врачебной комиссии и согласования кандидатуры.

Подать заявку могут граждане, которые признаны годными к службе военно-врачебной комиссией, имеют военный опыт или соответствующую военно-учетную специальность. Преимущество будут предоставлять тем, кто уволился со службы после 2015 года, участвовал в боевых действиях или имеет дефицитные специальности.

Процедура оформления контракта состоит из нескольких этапов. Сначала командир воинской части обращается в территориальный центр комплектования для организации медицинского осмотра кандидата. После положительного заключения ВВК формируется ходатайство в Генеральный штаб ВСУ по согласованию кандидатуры.

Для заключения контракта добровольцам необходимо подготовить пакет документов, в частности справку МВД о судимости, копии военно-учетных документов, документы об образовании и письменное согласие на обработку персональных данных. При наличии также можно подать документы об участии в боевых действиях, ранения или государственные награды.

После согласования кандидатуры личное дело формируют в 1-м центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, где и завершают процедуру оформления контракта. Подать заявку можно через официальный сайт центра рекрутинга или лично в представительствах в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Харькове и Сумах.