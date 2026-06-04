Чи може прийти повістка, якщо є бронювання і що робити в такому разі, розповідає 24 Канал.

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Повістка може прийти навіть якщо є бронь: деталі

Нагадаємо, що бронювання є одним із видів відстрочки від призову під час мобілізації. Воно надається окремим працівникам органів державної влади, підприємств та установ і має на меті забезпечити безперервну роботу критично важливих структур у період особливого стану.

Представники ТЦК, згідно із чинним законодавством, не мають право мобілізовувати людину, яка має бронювання від служби у війську. Водночас існують випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування все рівно вручають повістки заброньованим громадянам, направляючи їх на ВЛК й розподіляючи далі по військових частинах.

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У коментарі для "Факти ICTV" адвокатка адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила, що сам факт бронювання від роботи не означає виключення людини з військового обліку або втрати нею статусу військовозобов'язаного. Відповідно, бронювання є лише тимчасовим обмежувачем мобілізаційних процесів щодо конкретної особи.

Правозахисниця додала, що навіть заброньовані працівники можуть отримувати повістки та викликатися до територіальних центрів комплектування. Як пояснює адвокатка, у таких випадках це не обов'язково означає мобілізацію – найчастіше йдеться про уточнення облікових даних, перевірку інформації або оновлення документів.

Ще однією підставою для виклику в ТЦК також може бути направлення на військово-лікарську комісію, зокрема у випадках, якщо особа раніше мала статус обмежено придатної.

Крім того, повістка може стосуватися виконання інших процедур, передбачених чинним законодавством. Загалом бронювання не звільняє від взаємодії з системою військового обліку та виконання відповідних вимог.

Зауважимо, що згідно із законодавством особи із інвалідністю також не підлягають призову під час мобілізації. Це стосується усіх громадян, які мають офіційно підтверджений відповідний статус.

Водночас людина з інвалідністю все ж таки може отримати виклик до ТЦК – ідеться про уточнення військово-облікових даних або перевірки документів. Втім, дійсно, цей факт не означає мобілізацію.

Рекомендуємо заздалегідь перевіряти актуальність документів у відповідних реєстрах, аби не виникало додаткових питань щодо військового обліку.