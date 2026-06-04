Об этом адвокат АО "Юридическая фирма "Марусяк и Партнеры" Оксана Воробей рассказала "РБК-Украина".

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Как обжаловать решение ВВК?

Оксана Воробей сообщила, если военнообязанный не согласен с выводом, прежде всего стоит подать жалобу в высшую ВВК. К обращению следует приложить подтверждающие медицинские документы, результаты обследований и выводы врачей.

Если такая жалоба не дала результата, тогда лицо имеет право обратиться в суд. Однако, заметила адвокат, суды не отменяют непосредственно медицинский диагноз, а обязывают провести осмотр повторно.

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Именно такой способ защиты во многих случаях является наиболее действенным. Это связано с тем, что во время мобилизации ВВК нередко проводятся в спешке и формально, без надлежащего исследования медицинских документов или проведения необходимых обследований,

– сказала Оксана Воробей.

По ее словам, после соответствующего решения суда повторная ВВК, как правило, проводится более тщательно, что позволяет лучше оценить состояние здоровья человека и получить объективное заключение о пригодности к службе.

Специалист отметила, что наиболее целесообразным обращение в суд является, когда нарушена процедура направления на ВВК или порядок ее прохождения.

Напомним, что повестки могут получать даже работники, имеющие бронирование. Однако это не всегда означает мобилизацию. Чаще всего военнообязанного вызывают в ТЦК для уточнения данных или обновления документов.

Также основанием может стать направление на ВВК, например, если лицо ранее имело статус ограниченно годного к службе.