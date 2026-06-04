Про це адвокат АО "Юридична фірма "Марусяк і Партнери" Оксана Воробей розповіла "РБК-Україна".

До теми Повістка від ТЦК може прийти навіть коли є бронь: що робити в такому разі

Як оскаржити рішення ВЛК?

Оксана Воробей повідомила, якщо військовозобов'язаний не погоджується із висновком, насамперед варто подати скаргу до вищої ВЛК. До звернення слід додати підтверджувальні медичні документи, результати обстежень і висновки лікарів.

Якщо така скарга не дала результату, тоді особа має право звернутись до суду. Однак, зауважила адвокат, суди не скасовують безпосередньо медичний діагноз, а зобов'язують провести огляд повторно.

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Саме такий спосіб захисту у багатьох випадках є найбільш дієвим. Це пов'язано з тим, що під час мобілізації ВЛК нерідко проводяться поспіхом і формально, без належного дослідження медичних документів або проведення необхідних обстежень,

– сказала Оксана Воробей.

За її словами, після відповідного рішення суду повторна ВЛК, як правило, проводиться більш ретельно, що дозволяє краще оцінити стан здоров'я людини та отримати об'єктивний висновок щодо придатності до служби.

Фахівчиня зазначила, що найбільш доцільним звернення до суду є, коли порушено процедуру направлення на ВЛК або порядок її проходження.

Нагадаємо, що повістки можуть отримувати навіть працівники, що мають бронювання. Однак це не завжди означає мобілізацію. Найчастіше військовозобов'язаного викликають до ТЦК для уточнення даних або оновлення документів.

Також підставою може стати направлення на ВЛК, наприклад, якщо особа раніше мала статус обмежено придатної до служби.