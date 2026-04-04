В Украине остро стоит вопрос мобилизации. В частности, частые конфликты между военнослужащими ТЦК и военнообязанными лишь разделяют общество, что играет на руку врагу. Поэтому подход к мобилизационным процессам планируют изменить и улучшить, чтобы минимизировать подобные случаи.

Народный депутат, член Парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эксклюзивном интервью для 24 Канала подробнее рассказал, о каких изменениях говорится и к чему готовиться украинцам. Больше об этом, а также о вопросах мобилизации женщин, электронных повестках и возможном окончании войны, читайте далее в материале.

Какие изменения будут в процессе мобилизации?

Была информация, что с 1 апреля изменится подход к мобилизации. Можете ли вы рассказать подробнее, о каких изменениях говорится?

Не стоял вопрос о том, что с 1 апреля что-то изменится. Министр обороны Украины господин Федоров анонсировал на закрытом заседании, что нарабатывают определенные законодательные инициативы, которые затем представят Комитету, а потом, в случае поддержки, их передадут на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Это должно было произойти как раз в течение марта – апреля. Поэтому в апреле, думаю, мы ожидаем соответствующих инициатив, но пока никаких изменений в проведении мобилизации нет. Никаких законодательных инициатив или какой-то модели совершенствования вопросов, связанных с мобилизацией, от Министерства обороны в Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также не поступало. Поэтому сейчас нет оснований говорить о каких-то нововведениях.

Более того, информацию о потенциальных направлениях совершенствования мобилизационных мероприятий сообщили членам комитета в закрытом режиме, поэтому я ее, согласно закону, не могу обнародовать.

Главная задача будущих изменений – минимизировать любые конфликты между представителями ТЦК и СП и гражданами Украины, которых могут мобилизовать во время мероприятий оповещения. Также говорится о том, чтобы все эти мобилизационные мероприятия не вызывали у граждан ощущения несправедливости, когда кто-то имеет какие-то преференции, кто-то имеет необоснованную бронь или отсрочку, кого-то мобилизуют, а кого-то – нет.

Вопрос справедливости и минимизации конфликтов – это две ключевые вещи. Их, кстати, озвучил и президент, сказав, что это должно быть сделано в ближайшее время. Мы ожидаем от Министерства обороны соответствующих инициатив. И уже тогда сможем более подробно о них поговорить, проанализировать и приоткрыть эту завесу.

Полное интервью с Федором Вениславским: смотрите видео

Будут ли присылать повестки через Дию?

Интересно, как именно может произойти минимизация конфликтов. Звучала идея, хотя ее потом опровергли в Минобороны, об отправке повесток через Дию. При таком механизме военные ТЦК меньше взаимодействовали бы с военнообязанными. Как вы относитесь к этой идее?

Когда Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки нарабатывал большие изменения в закон о мобилизации и в закон о военной службе в 2024 году, рассматривали и вопрос потенциального привлечения каких-то телекоммуникационных сетей для вручения повесток. Но тогда приняли решение, которое на сегодня остается неизменным: никаких электронных повесток присылать не будут. Это касается и Дии. Минцифры и Минобороны по этому поводу тоже озвучили свою позицию.

Здесь есть вопрос, как вообще обеспечивать оповещение граждан о необходимости прибыть в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Мы знаем, что есть система "Резерв+", есть соответствующие электронные кабинеты призывника и военнообязанного, в которых можно получить информацию. Но бумажные варианты повесток никто не отменял. Их и дальше будут использовать в соответствии с теми нормами, которые есть в законе и подзаконных нормативно-правовых актах.

Что касается конфликтов, то, к большому сожалению, полностью избежать их вряд ли удастся. Когда есть коммуникация между двумя людьми, всегда есть риск конфликта. И очень часто те конфликты, которые мы видим в публичном пространстве, являются следствием сознательного провоцирования или обострения со стороны военнообязанных.

Подавляющее большинство работников ТЦК, кстати, являются участниками боевых действий. Их перевели в ТЦК и СП непосредственно из боевых бригад. Когда их провоцируют, когда они видят, что уже выполнили свой долг по защите Украины, а некоторые пытаются манипулировать и не выполнять свой, у кого-то, наверное, просто не выдерживают нервы.

Для того чтобы минимизировать эти конфликтные ситуации, мы еще в 2024 году это предусмотрели и постоянно держим на контроле, чтобы все представители ТЦК и СП имели нагрудные бодикамеры. Это нужно для того, чтобы вся процедура вручения повесток была зафиксирована и чтобы в любых спорных ситуациях военное командование, а также комитеты, которые осуществляют контрольную функцию, могли проверить и выяснить реальные обстоятельства дела.

В общем здесь есть целый комплекс возможных мер, которые, я убежден, будут доведены до общества, чтобы вопросы справедливости и конфликтов вообще не стояли. Думаю, что после того как Министерство обороны наработает соответствующие предложения, мы сможем поделиться этим подробнее.

На сегодня бодикамеры и привлечение к ответственности тех военнослужащих ТЦК и СП, которые нарушают свои служебные обязанности и допускают нарушения прав человека, являются самыми действенными мерами.

Также важна разъяснительная работа, которую ведет и по вертикали Командование Сухопутных войск, которому подчиняются ТЦК и СП, и в публичном пространстве. Я думаю, что все это в комплексе должно привести к резкому снижению количества конфликтов. Но в целом ожидаем наработок Министерства обороны.

То есть от бумажных повесток все же не откажутся?

Бесспорно, бумажные варианты повесток точно не исчезнут. Более того, на данный момент действующая система мобилизации обеспечивает пополнение наших Вооруженных Сил более чем на 90%.

К большому сожалению, все рекрутинговые механизмы, которые мы вводили, не позволяют сегодня полностью заменить собой деятельность ТЦК и СП. В условиях войны, когда Россия наращивает свои оккупационные войска на территории Украины, мы не можем сейчас говорить о каких-то радикальных подходах к реформированию ТЦК и СП или к перенаправлению наших военнослужащих в боевые бригады.

Поэтому любые реформы ТЦК и СП не могут привести к ослаблению нашей обороноспособности. Соответственно, те процедуры, которые есть сейчас, будут продолжать действовать, и мы очень осторожно будем пытаться искоренить те проблемы, о которых говорим.

Расследуют ли дела, где военные ТЦК нарушают права граждан?

Есть немало случаев, когда права нарушают уже сами работники ТЦК. За прошлый год поступило около 5 тысяч обращений о нарушениях прав граждан со стороны военнослужащих ТЦК, и это количество растет. Что с этим делать?

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки все резонансные вопросы всегда рассматривает на своих заседаниях. Мы приглашаем соответствующих должностных лиц, которые отвечают за деятельность ТЦК и СП, из Командования Сухопутных войск, из Министерства обороны – всех, кто приобщен к этим процессам.

Вы правильно сказали, что количество обращений растет. В 2025 году действительно было 5 тысяч таких обращений. В то же время сама по себе эта цифра не является полностью релевантной без понимания общего количества граждан Украины, которые были мобилизованы.

Общее количество легко считается. В среднем 30 тысяч граждан Украины мобилизуют ежемесячно. Эта информация является открытой: ее уже озвучивал и президент, и представители Министерства обороны, и командование Вооруженных сил Украины.

Поэтому, если мы говорим о 5 тысячах обращений, когда примерно 400 тысяч граждан мобилизовали за год, это очень небольшой процент от общего количества. Это чуть больше чем 1% конфликтных ситуаций.

Все ситуации, которые связаны с нарушением прав человека, расследуют. По каждому такому случаю проводится служебная проверка. Если есть факты, свидетельствующие о наличии признаков состава преступления, регистрируются уголовные производства, их расследует Государственное бюро расследований, а виновных привлекают к ответственности.

Этот процесс идет, и он является сдерживающим фактором, чтобы минимизировать количество нарушений прав человека во время оповещения и вручения повесток. Мы над этим работаем.

Но сказать, что есть какой-то универсальный рецепт, который сразу на пятый год войны снимет все проблемы в коммуникации между ТЦК и военнообязанными, к большому сожалению, нельзя.

Совершенствование законодательства, с одной стороны, призвано обеспечить пополнение наших Вооруженных Сил и сектора безопасности и обороны гражданами, которые должны выполнять свой конституционный долг. А с другой стороны, оно не должно нарушать права человека. Здесь должен действовать принцип неотвратимости наказания. Если есть нарушение прав человека, виновные обязательно должны понести то наказание, которое предусмотрено действующим законом.

Именно деятельность в этом направлении, думаю, будет наиболее показательной и эффективной. Хотя и граждане, которые не выполняют свои конституционные обязанности, но являются военнообязанными, тоже должны испытывать определенные негативные последствия. Об этом мы периодически напоминаем с 2024 года.

Как продвигается скандальное дело Романа Сопина?

Одним из резонансных примеров стала история Романа Сопина. В октябре 2025 года его доставили в помещение Подольского ТЦК, где он якобы упал, проломил череп и после этого умер в больнице. Полиция до сих пор ведет расследование, министр Клименко пообещал взять дело под свой контроль, но оно не продвигается. Вы на комитете рассматривали этот случай? Ведь в ГБР почему-то за это дело не взялось.

Конечно, Комитет рассматривает такие случаи, в частности тот, о котором вы упомянули. Но если в конкретном случае уже продолжается досудебное расследование, то мы не можем вмешиваться в деятельность органов досудебного расследования.

Есть разные версии того, что произошло. В Вооруженных силах Украины была проведена служебная проверка. Надо дождаться именно уголовного производства. Почему это сейчас так затягивается? Наверное, это лучше переадресовать руководству МВД, Национальной полиции или других структур, в рамках которых осуществляется досудебное расследование.

Повторюсь, из-за тайны досудебного расследования Комитет не может вмешиваться, требовать материалы или давать какие-то указания. У нас нет таких полномочий. Это прерогатива процессуального руководителя, прокурора, который непосредственно руководит процессом расследования.

Суд уже обязал сменить следователя, а полиция на это не реагирует. В таком случае хочется понимать: куда обращаться родителям или адвокатам?

Я думаю, что если у близких и родных есть жалобы на затягивание или на непрофессионализм проведения досудебного расследования, то есть соответствующие правовые механизмы, которые адвокаты прекрасно знают и могут задействовать: жалобы, различные заявления о бездействии и тому подобное.

Почему женщин вдруг начали ставить на воинский учет?

В последние недели случайно или нет некоторых женщин поставили на воинский учет. Они даже оказывались в розыске, им приходили штрафы. Это была какая-то ошибка?

Эта проблема нам понятна. Здесь действительно были определенные пробелы в правовом регулировании.

Когда мы в 2024 году готовили законопроект, то прямо предусмотрели в целом ряде нормативно-правовых актов, что женщины в Украине, даже если они являются военнообязанными, могут быть мобилизованы исключительно по их добровольному согласию. То есть сегодня женщины подлежат призыву только в том случае, если сами собственноручно напишут согласие быть мобилизованными.

Принудительной мобилизации женщин, даже если они имеют военно-учетную специальность и являются военнообязанными, в Украине не происходит.

Что касается именно той проблемы, о которой вы спрашиваете, то до полномасштабного вторжения действовала норма, по которой все женщины, которые были военнообязанными, находились на воинском учете.

После того, как мы внесли изменения и Министерство обороны также изменило подходы к воинскому учету женщин, был определен более узкий перечень военно-учетных специальностей, связанных с медициной и фармацией, для которых постановка на учет является обязательной. Но те женщины, которые ранее уже стояли на учете и были внесены в соответствующие реестры, автоматически исключены не были.

Поэтому и возникла эта проблема. Те, кто ранее были внесены в реестры как военнообязанные, формально остались на воинском учете, даже если по нынешнему закону они уже имели право на него не становиться. Потому что право не становиться на учет и право быть автоматически исключенной из учета – это разные вещи.

Сейчас наши коллеги в парламенте уже зарегистрировали ряд законодательных актов, которые должны исправить этот законодательный пробел. Еще раз подчеркну: женщины могут быть мобилизованы исключительно по их добровольному согласию. Это прямая императивная норма закона, и здесь никаких исключений быть не может.

Вопрос о невыполнении обязанности по обновлению военно-учетных документов и персональных данных действительно может возникать. Но, думаю, в ближайшее время и этот вопрос урегулируют.

Какие изменения произошли в Законе об основах национального сопротивления и на они что повлияют?

Ранее вы говорили, что, даже если между Россией и Украиной будет заключен мир, Россия все равно будет сохранять цель уничтожить Украину. Поэтому все граждане должны быть готовы к национальному сопротивлению. Есть ли уже сейчас информация, какие изменения готовят в Законе об основах национального сопротивления?

На позапрошлой пленарной неделе мы приняли соответствующий закон, который предусматривает внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины, связанные с национальным сопротивлением и движением сопротивления.

Надо сказать, что еще в 2021 году, благодаря тому что мы своевременно приняли Закон об основах национального сопротивления, сформировали бригады территориальной обороны, добровольческие формирования территориальных общин и вооружили их, это существенно помогло сдержать агрессию врага.

Но Россия действительно не отказывается от полного захвата Украины, от уничтожения украинцев как нации и от уничтожения украинской идентичности. Соответственно, мы усовершенствовали Закон об основах национального сопротивления. Так, базовую военную подготовку, которую должны были проходить все мужчины Украины, обучающиеся в вузах, мы заменили курсом подготовки к национальному сопротивлению.

Это должно способствовать достижению двух целей:

Сформировать мощные ячейки будущего национального сопротивления на случай любых непредсказуемых агрессивных действий со стороны любого врага. Конечно, в нынешних условиях таким врагом может быть исключительно Россия. Снять барьер, который мешал выпуску из вуза. Ведь обязательным элементом получения высшего образования было прохождение базовой военной подготовки во время обучения, но в условиях войны не было физической возможности обеспечить базовую военную подготовку для всех студентов.

Итак, мы приняли решение заменить ее на курс основ национального сопротивления. Для этого внесли целый ряд изменений в полномочия областных военных администраций, районных органов и органов местного самоуправления, чтобы они создали систему подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению. На данный момент эту систему уже создают.

Частично ее разработали ранее, сейчас ее модифицируют. Думаю, что со следующего учебного года – с сентября 2026 года – она уже будет полностью готова. Тогда все молодые люди, которые учатся в высших учебных заведениях, смогут пройти этот курс основ национального сопротивления.

Параллельно мы предусмотрели в этом законе, что к этому могут быть привлечены многие граждане Украины, потому что мы действительно должны быть готовы к любым агрессивным действиям.

Будут ли вводить это еще со школы?

Да, в школе также будет базовая программа – и для девушек, и для парней. В высших учебных заведениях это будет прежде всего для мужчин. Но женщины также смогут добровольно пройти курсы и получить соответствующую подготовку.

Сейчас Министерство обороны вместе с Министерством образования и науки прорабатывают соответствующие программы. Я думаю, что уже со следующего учебного года это точно будет введено в средней школе.

Понятно, что это не будет с первых классов. Но в старших классах такая подготовка будет. Только теперь она будет существовать уже как будущая подготовка к национальному сопротивлению и как элемент воспитания патриотического сознания у наших молодых людей. Потому что в будущем мы как страна, как общество и как народ должны быть готовы к любым вызовам.

Есть ли шанс на окончание войны в ближайшее время?

Согласны ли вы с тем, что переговоры о мире зашли в тупик и надо готовиться к долгой войне?

Я не могу сказать, что есть основания говорить о каком-то тупике. Переговоры постоянно продолжаются. Мы знаем, что недавно вернулась наша делегация из Майами. Не всегда эти переговоры происходят в трехстороннем формате.

Война, которая сейчас идет против Ирана в Персидском заливе, внесла определенные коррективы, потому что не всегда удается согласовать место проведения трехсторонних переговоров, которое устраивало бы все стороны – и американскую, и российскую, и украинскую.

Но еще раз подчеркиваю: переговоры продолжаются. Они происходят как в дистанционном формате, так и очно, во время личных визитов делегаций.

Я думаю, что результатом этих переговоров как минимум станет очередной обмен пленными, который, видимо, состоится, перед Пасхой. Это тоже очень важная составляющая всего переговорного процесса.

Перспективы быстрого завершения войны, к большому сожалению, сегодня можно оценить как не очень оптимистичные. Но, несмотря на это, я думаю, определенный результат работы переговорных команд все равно может быть.

Мы также ожидаем очередных сигналов от наших партнеров, от Соединенных Штатов. Как вы знаете, ранее была коммуникация президента Украины, руководства ОП и нашей переговорной команды с американской стороной и с представителями НАТО.

Поэтому это абсолютно нормальный переговорный процесс. В то же время мы должны понимать, что Россия любые поводы использует для того, чтобы этот процесс тормозить.

Несмотря на это, я думаю, и мы, и наши американские и европейские партнеры заинтересованы в том, чтобы войну завершить. Но без решений, которые противоречат Конституции Украины. Я имею в виду сдачу каких-то территорий или признание территорий, которые закреплены в Конституции, российскими.

Для нас это недопустимо. Это красные линии. Эти территории в соответствии с международным правом являются временно оккупированными, и других вариантов быть не может.

Все остальное, я думаю, может быть предметом дискуссии, кроме, бесспорно, выхода украинских войск с Донбасса. Это также для нас неприемлемо, о чем неоднократно заявлял президент.

Все остальное – предмет переговоров, которые постоянно продолжаются и, думаю, будут продолжаться дальше. Тем более что мы видим сигналы из России, что она готова к продолжению переговоров. Поэтому здесь интересы всех сторон в определенной степени совпадают.