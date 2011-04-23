Об этом сообщили в Минобороны.
Какие степени годности устанавливает ВВК?
Положение о военно-врачебной экспертизе предусматривает четыре основные категории годности:
- годные к военной службе;
- годные к службе в обеспечивающих и учебных подразделениях;
- непригодные к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
- непригодные к военной службе.
Пригодные к службе – лица, которые способны выполнять боевые задачи. ВВК может направить их в специальные подразделения по необходимости.
Пригодны к службе в обеспечивающих подразделениях – граждане, которые по состоянию здоровья могут служить только в частях без больших физических нагрузок и риска обострения болезней.
Непригодные к службе с переосвидетельствованием – лица, которые получают временную отсрочку и проходят повторное обследование через 6 – 12 месяцев по решению ВВК.
Непригодные к службе – военнообязанные исключаются из службы, а военнослужащие увольняются по состоянию здоровья и снимаются с воинского учета.
Последние новости о ходе мобилизации в Украине
Количество жалоб на нарушение правил мобилизации возросло до нескольких тысяч, в частности из-за безосновательных задержаний и формальных медицинских осмотров.
Военнослужащим ТЦК разрешено применять оружие в случае угрозы их жизни, как заявил Александр Федиенко. Член оборонного комитета Верховной Рады отметил важность личной безопасности.
Отказ от ВВК в Украине во время мобилизации является нарушением законодательства и может привести к штрафам и уголовной ответственности. Если военнообязанный не появляется на медкомиссию без уважительных причин, его могут оштрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен.