В то же время закон предусматривает отдельные случаи, когда неявка на ВВК считается уважительной. Об этом сообщает Минобороны.
Можно ли отказаться от прохождения ВВК?
В условиях военного положения в Украине прохождение военно-врачебной комиссии является обязательным для военнообязанных. Фактический отказ от ВВК расценивается как нарушение законодательства о мобилизации.
Юридически "отказаться" от прохождения ВВК можно только в форме обжалования. Например, если лицо считает, что повестка или направление были выданы с нарушением закона, оно имеет право обратиться в суд.
Однако даже в таком случае это не отменяет обязанности пройти медосмотр. Обжалование касается только действий должностных лиц, а не самой обязанности.
Какая ответственность за неявку?
Если военнообязанный получил направление на ВВК – в бумажной форме, электронно или через приложение Резерв+ – и не явился без уважительных причин, это считается административным правонарушением. В таком случае предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.
Кроме этого, информацию о нарушителе вносят в реестр "Оберег". После этого человек автоматически может быть объявлен в розыск территориальным центром комплектования.
Это может иметь дополнительные последствия, в частности:
- ограничение в праве управления транспортными средствами
- возможное задержание полицией для доставки в ТЦК.
Если лицо систематически игнорирует вызовы в ТЦК и не проходит ВВК, это может быть квалифицировано как уклонение от мобилизации. В таком случае уже наступает уголовная ответственность. Нарушителю может грозить лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Когда можно законно не проходить ВВК?
Отказ от прохождения ВВК в Украине фактически невозможен без правовых последствий. Единственный законный путь – это обжалование процедурных нарушений, но даже он не отменяет обязанности пройти медосмотр. В то же время государство допускает исключения в случаях, когда человек объективно не может явиться на комиссию.
К таким причинам относятся: заболевание, которое делает невозможным передвижение (требуется медицинское подтверждение), смерть близкого родственника, стихийные бедствия, боевые действия или обстрелы, которые делают невозможным прибытие. В таких случаях важно иметь документы, подтверждающие причину отсутствия, и сообщить об этом соответствующие органы.