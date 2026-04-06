Водночас закон передбачає окремі випадки, коли неявка на ВЛК вважається поважною. Про це повідомляє Міноборони.

Чи можна відмовитися від проходження ВЛК?

В умовах воєнного стану в Україні проходження військово-лікарської комісії є обов’язковим для військовозобов’язаних. Фактична відмова від ВЛК розцінюється як порушення законодавства про мобілізацію.

Юридично "відмовитися" від проходження ВЛК можна лише у формі оскарження. Наприклад, якщо особа вважає, що повістка або направлення були видані з порушенням закону, вона має право звернутися до суду.

Проте навіть у такому випадку це не скасовує обов’язку пройти медогляд. Оскарження стосується лише дій посадових осіб, а не самого обов’язку.

Яка відповідальність за неявку?

Якщо військовозобов’язаний отримав направлення на ВЛК – у паперовій формі, електронно або через застосунок Резерв+ – і не з’явився без поважних причин, це вважається адміністративним правопорушенням. У такому випадку передбачено штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Окрім цього, інформацію про порушника вносять до реєстру "Оберіг". Після цього людина автоматично може бути оголошена в розшук територіальним центром комплектування.

Це може мати додаткові наслідки, зокрема:

обмеження у праві керування транспортними засобами

можливе затримання поліцією для доставки до ТЦК.

Якщо особа систематично ігнорує виклики до ТЦК і не проходить ВЛК, це може бути кваліфіковано як ухилення від мобілізації. У такому випадку вже настає кримінальна відповідальність. Порушнику може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Коли можна законно не проходити ВЛК?