В то же время важно придерживаться четких сроков и правильно оформить все документы. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Заключение ВВК под вопросом: как действовать в случае несогласия?

Если в заключении военно-врачебной комиссии не учтено реальное состояние здоровья, гражданин имеет право подать жалобу. Законодательство предусматривает два основных способа обжалования – в досудебном порядке и через суд. В большинстве случаев процедура начинается именно с подачи жалобы в высшую ВВК.

Для обжалования решения в досудебном порядке необходимо действовать в течение 30 дней с момента получения заключения. Прежде всего нужно написать жалобу, в которой указать несогласие с решением ВВК и просьбу пересмотреть его.

К жалобе обязательно прилагаются:

все имеющиеся медицинские документы, подтверждающие состояние здоровья;

копия предыдущего решения ВВК;

копия военного билета или удостоверения офицера.

Документы можно подать лично в высшую военно-врачебную комиссию или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

После получения жалобы ВВК обязана пересмотреть предыдущее решение. В случае необходимости человека могут направить на повторный медицинский осмотр. Именно его результаты станут основанием для нового заключения, который заменит предыдущий.

Если решение ВВК при районном или областном ТЦК не удовлетворяет, его можно обжаловать в высших инстанциях – региональной или Центральной военно-врачебной комиссии.

Когда обращаться в суд?

Если после досудебного обжалования решение не изменено или оно все равно вызывает сомнения, гражданин имеет право обратиться в суд. Такие дела рассматриваются в порядке административного судопроизводства.

В то же время важно понимать, что суд не оценивает медицинские показатели непосредственно. Его функция – проверить, была ли соблюдена процедура прохождения ВВК.

В частности, суд анализирует:

присутствовали ли все необходимые врачи;

проведены ли обязательные обследования;

правильно ли оформлены документы;

не нарушены ли сроки и права гражданина.

Если суд устанавливает нарушения, он может отменить решение ВВК и обязать провести повторный медицинский осмотр.

Обжалование решения не приостанавливает автоматически его действие. То есть заключение ВВК остается в силе до момента принятия нового решения. В то же время, если по результатам повторного осмотра или решения суда принимается новое заключение, предыдущий автоматически теряет силу.

