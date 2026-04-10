Що змінює новий закон про національний спротив

Ми вимагали від депутатів прийняття цього закону. Вони затягували більше ніж пів року, але спільна позиція центрів нацспротиву, держави та військових структур, яка була озвучена 12 березня на Всеукраїнському форумі "Нацспротив 2026", стала вирішальною. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми Людській тупості нема краю, – Буданов висловився щодо побиття ТЦК та розкритикував ухилянтів

По-перше, цей довгоочікуваний закон нарешті створює необхідні умови для роботи вже існуючої мережі обласних центрів нацспротиву. Нагадаю, перші такі центри відкрилися у 2023 – 2024 роках, але більшість була створена після Постанови уряду "Про функціонування Центрів підготовки громадян до національного спротиву" навесні минулого року.

Багато центрів взяли за основу модель нашого Київського обласного центру підготовки населення до нацспротиву та вже довели свою ефективність. Десятки тисяч людей по всій країні безкоштовно отримують базові військові навички від інструкторів-ветеранів.

Програми базового курсу з нацспротиву включають до 15 напрямів, зокрема й стрілецьку підготовку. Ухвалений закон нарешті надає можливість центрам нацспротиву закуповувати зброю та проводити стрільби самостійно.

До цього ми мали це робити в першу чергу на базі підрозділів ТрО, які здебільшого знаходяться на лінії бойового зіткнення та не мають можливості організовувати ще й стрільби для центрів.

По-друге, закон вирішує нагальне питання військової підготовки студентів. До цього студенти мали проходити практичну частину БЗВП в навчальних центрах ЗСУ, які й без цього перевантажені та не мають змоги навчати цивільних. Цей формат більш актуальний для післявоєнного періоду, проте на сьогоднішній день не має жодних перспектив для реалізації.

Запровадження дисципліни "Основи національного спротиву" у закладах фахової передвищої та вищої освіти дозволяє залучати обласні центри нацспротиву до підготовки. Крім того, Закон зобов'язує проходити 150-годинний курс навчання і хлопців, і дівчат.

Сподіваюсь, навчальні заклади відповідально поставляться до процесу підготовки студентів та організують це в найбільш ефективному форматі – із залученням центрів нацспротиву, в першу чергу для практичної частини програми.