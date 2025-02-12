Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

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Чоловіки до 24 років можуть подати заявку на контракт у Резерв+

Вийшла оновлена версія застосунку Резерв+ і відтепер чоловіки віком від 18 до 24 років можуть подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони "Контракт 18 – 24" в один клік. Оновлення вже доступно для iOS та Android.

Варто наголосити, що обов'язкової мобілізації з 18 років немає. Призвати на службу можуть лише деякі категорії чоловіків.

У Міноборони додали, що у застосунку можна знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для вибору для підписання "Контракту 18 – 24".

Нагадаємо, що "Контракт 18 – 24" – це добровільна можливість для громадян 18 – 24 років приєднатися до лав ЗСУ на 1 рік із розширеним фінансовим та соціальним пакетом. Мовиться про наступні можливості:

безкоштовний проїзд і комунальні пільги;

навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту;

право на виїзд за кордон після 1 року служби;

можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК.

До того ж військовослужбовцям 18 – 24 роки, які підписали контракт, будуть доступні такі соціальні гарантії:

іпотека під 0.0% річних після закінчення контракту (в межах ініціативи єОселя);

вибір частини та спеціальності;

компенсація оренди житла на час служби;

медичне забезпечення, стоматологія та зубопротезування.

Крім того, молоді військовослужбовці отримуватимуть виплату у розмірі 1 мільйона гривень. Ця сума поділена на 3 виплати.