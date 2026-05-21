Об этом информирует Национальная полиция Украины.

В трех областях Украины начаты проверки: какие детали?

Председатель Нацполиции Иван Выговский поручил направить комплексные проверки в Житомирскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области после разоблачения в этих регионах топ-чиновников, которых подозревают в причастности к незаконным схемам.

Справка. Речь идет о разоблачении схемы прикрытия "порноофисов" топ-чиновниками трех областей Украины – Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской. Об обысках в управлениях Нацполиции стало известно 20 мая. В тот же день фигуранты среди топ-чиновников получили подозрения в совершении преступления.

Проверки будут проводить заместители председателя Нацполиции, в частности работники Департамента главной инспекции, Департамента внутренней безопасности, кадрового обеспечения Максим Цуцкиридзе, Андрей Небытов и Сергей Кобец, совместно с профильными подразделениями.

Чиновники должны проверить как работают местные подразделения полиции, насколько эффективно принимаются управленческие решения и придерживаются ли работники служебной дисциплины. Также действия высшего руководства направлены на проверку личного состава по коррупции и злоупотреблений обязанностями.

Позиция руководства НПУ остается неизменной – ни один случай нарушения закона, независимо от должности или звания, не будет проигнорирован. Нацполиция и в дальнейшем продолжит системную работу по очистке рядов полиции от лиц, которые дискредитируют звание полицейского,

– говорится в сообщении Нацпола.

Какие детали громкого разоблачения преступной схемы?

Коррупционная схема с участием топ-чиновников Национальной полиции Украины предусматривала обеспечение беспрепятственной работы так называемых "порноофисов" – помещений, где создавался и распространялся незаконный контент эротического и порнографического характера.

Правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к этой схеме. В то же время пока подозрения о совершении преступления по статье 368 Уголовного кодекса Украины получили:

начальник ГУНП в Ивано-Франковской области;

заместитель начальника ГУНП в Ивано-Франковской области; ️ ️

первый заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области; ️ ️

заместитель начальника ГУНП в Житомирской области; ️ ️

водитель автохозяйства ГУ "Центр обслуживания подразделений МВД", который выполнял роль посредника-курьера.

Отметим, что ежемесячная взятка составляла около 20 тысяч долларов ежемесячно топ-чиновникам и 5 тысяч долларов посреднику. Следователи задокументировали несколько фактов передачи средств. Поэтому известно, что в феврале 2026 года посредник получил 45 тысяч долларов, а в апреле еще 25. 20 из которых должны были быть переданы одному из заместителей начальника областного управления полиции, а остальные – оставалась посреднику.

Вечером 20 мая четырех топ-чиновников Нацполиции отстранили от исполнения обязанностей по подозрению в сокрытии деятельности "порноофисов".