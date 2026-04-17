Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Російські окупанти продовжують терор Запоріжжя. Відомо, що увечері 17 квітня, у місті були чутні звуки вибухів.

За інформацією начальника Запорізької ОВА Федорова, працюють сили протиповітряної оборони, які знищують ворожі цілі. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що над містом літають ворожі дрони. Під ворожою атакою перебувають відразу кілька районів Запоріжжя.

Повітряна тривога у місті триває. Наразі деталей про можливі наслідки російського удару немає.

Нагадаємо, що окупанти 16 квітня атакували Запоріжжя трьома керованими авіаційними бомбами, зруйнувавши молитовний дім і пошкодивши магазин та житлові будівлі. Внаслідок атаки загинув 49-річний чоловік, поранено десять осіб, серед яких жінки, чоловіки та 16-річний хлопець.