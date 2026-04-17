Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов, керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та місцеві телеграм-канали.

Які наслідки атаки на Харків?

За даними місцевої влади, російська армія атакувала місто, застосувавши кілька ударних безпілотників. Внаслідок подібного обстрілу у Київському, Холодногірському та Слобідському районах сталися влучання дронів.

У Київському районі під ударом опинився приватний сектор, наразі уточнюють інформацію про ймовірних постраждалих або загиблих там. У Слобідському районі атакували цивільне підприємство, є постраждалий.

Наразі надійшла інформація про одного постраждалого, медики надають необхідну допомогу. Відомо про пожежу на території приватного сектору. Екстрені служби працюють на місцях влучань,

– написав Олег Синєгубов.

Що цьому передувало?

Місцеві телеграм-канали орієнтовно о 10:36 повідомляли про кілька вибухів, ймовірно, пов'язаних із роботою сил ППО. Загалом, за попередньою інформацією, гучно над містом було щонайменше 7 разів за близько годину.

Вибух у Харкові,

– підтверджували кореспонденти Суспільного.