Об этом сообщают городской голова Игорь Терехов, руководитель областной военной администрации Олег Синегубов и местные телеграм-каналы.

Смотрите также "Шахеды" летят с разных направлений, взрывы слышали в Днепре и Чернигове: какие области под угрозой

Какие последствия атаки на Харьков?

По данным местных властей, российская армия атаковала город, применив несколько ударных беспилотников. В результате подобного обстрела в Киевском, Холодногорском и Слободском районах произошли попадания дронов.

В Киевском районе под ударом оказался частный сектор, сейчас уточняют информацию о вероятных пострадавших или погибших там. В Слободском районе атаковали гражданское предприятие, есть пострадавший.

Сейчас поступила информация об одном пострадавшем, медики оказывают необходимую помощь. Известно о пожаре на территории частного сектора. Экстренные службы работают на местах попаданий,

– написал Олег Синегубов.

Что этому предшествовало?

Местные телеграмм-каналы ориентировочно в 10:36 сообщали о нескольких взрывах, вероятно, связанных с работой сил ПВО. Всего, по предварительной информации, громко над городом было не менее 7 раз за около часа.

Взрыв в Харькове,

– подтверждали корреспонденты Суспильного.