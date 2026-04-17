Соответствующую информацию сообщил руководитель областной военной администрации Виталий Бунечко.

Смотрите также "Шахеды" летят с разных направлений, взрывы слышали в Днепре и Чернигове: какие области под угрозой

Какие последствия российской атаки?

По данным местных властей, в результате российской атаки вспыхнул пожар в частном доме и хозяйственной постройке. Возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, пострадавших из-за обстрела нет.

Спасибо нашим героям без оружия за профессионализм и готовность прийти на помощь в любых условиях,

– написал Виталий Бунечко.

Что этому предшествовало?

Незадолго до этого городской голова Овруча Иван Коруд сообщал об атаке на инфраструктуру общины, в результате чего были обесточивания. В сообщении городского совета призвали всех местных находиться в укрытиях.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций – обеспечить пребывание работников в защитных сооружениях. Призываем жителей общины без необходимости не выходить на улицу и соблюдать правила безопасности,

– писали там.

Заметим, что ориентировочно в 06:35 местные телеграмм-каналы сообщали о движении не менее 5 ударных беспилотников в направлении Овруча. Уже в 07:13 появилась первая информация о взрывах в этом районе.

Какие области были под ударом?