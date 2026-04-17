Большинство целей удалось сбить, однако попаданий избежать не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Для атаки россияне использовали 172 ударных БпЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и 1 баллистическую ракету. Цели летели из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и из Гвардейского в оккупированном Крыму.

Ориентировочно 120 из воздушных целей были "Шахедами". По данным Воздушных сил, российское нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.