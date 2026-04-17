Відповідну інформацію повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Які наслідки російської атаки?

За даними місцевої влади, внаслідок російської атаки спалахнула пожежа у приватному будинку та господарчій споруді. Загоряння вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, постраждалих через обстріл немає.

Дякуємо нашим героям без зброї за професіоналізм та готовність прийти на допомогу у будь-яких умовах,

– написав Віталій Бунечко.

Що цьому передувало?

Незадовго до цього міський голова Овруча Іван Коруд повідомляв про атаку на інфраструктуру громади, внаслідок чого були знеструмлення. У повідомленні міської ради закликали усіх місцевих перебувати в укриттях.

Керівникам підприємств, установ і організацій – забезпечити перебування працівників у захисних спорудах. Закликаємо жителів громади без нагальної потреби не виходити на вулицю та дотримуватися правил безпеки,

– писали там.

Зауважимо, що орієнтовно о 06:35 місцеві телеграм-канали повідомляли про рух щонайменше 5 ударних безпілотників у напрямку Овруча. Вже о 07:13 з'явилася перша інформація про вибухи у цьому районі.

