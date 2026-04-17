Уночі на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Які наслідки нічного удару по Одещині?
Окупанти обстріляли об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури на Одещині.
На кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
За словами посадовця, займання вже ліквідовані.
Також пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків. На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Наслідки атаки на Одещину
Що відомо про смертельний удар по Одесі 16 квітня?
16 квітня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши понад 700 дронів і ракет. Під ударами ворога опинилися такі міста, як Київ, Дніпро, Одеса та інші.
Росіяни спершу атакували безпілотниками портову інфраструктуру, житлові масиви Одеси. Пошкоджено адмінбудівлю, приміщення гуртожитків навчального закладу, 3-поверховий житловий будинок поряд. Від першої нічної атаки постраждали 5 людей.
Ближче до ранку ворог знову вдарив по житловим кварталам Одеси балістичними ракетами. Пошкоджено 1 – 5 поверхи 9-поверхового житлового будинку.
Внаслідок атаки загинули 8 людей. Травмовані ще 16 жителів міста. Всіх постраждалих госпіталізували. Одна жінка наразі перебуває в тяжкому стані в лікарні.