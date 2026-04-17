Уночі на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Які наслідки нічного удару по Одещині?

Окупанти обстріляли об'єкти портової, транспортної та житлової інфраструктури на Одещині.

На кількох локаціях, зокрема на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За словами посадовця, займання вже ліквідовані.

Також пошкоджено адміністративні будівлі, обладнання та контейнери. Уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки атаки на Одещину / Фото ОВА

