Ночью в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Какие последствия ночного удара по Одесской области?

Оккупанты обстреляли объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры в Одесской области.

На нескольких локациях, в частности на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

По словам чиновника, возгорания уже ликвидированы.

Также повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражено по меньшей мере 6 частных жилых домов. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки в Одесской области / Фото ОВА

