Ночью в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
Какие последствия ночного удара по Одесской области?
Оккупанты обстреляли объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры в Одесской области.
На нескольких локациях, в частности на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
По словам чиновника, возгорания уже ликвидированы.
Также повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражено по меньшей мере 6 частных жилых домов. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Последствия атаки в Одесской области / Фото ОВА
Что известно о смертельном ударе по Одессе 16 апреля?
16 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину, выпустив более 700 дронов и ракет. Под ударами врага оказались такие города, как Киев, Днепр, Одесса и другие.
Россияне сначала атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру, жилые массивы Одессы. Повреждено админздание, помещения общежитий учебного заведения, 3-этажный жилой дом рядом. От первой ночной атаки пострадали 5 человек.
Ближе к утру враг снова ударил по жилым кварталам Одессы баллистическими ракетами. Повреждены 1 – 5 этажи 9-этажного жилого дома.
В результате атаки погибли 8 человек. Травмированы еще 16 жителей города. Всех пострадавших госпитализировали. Одна женщина сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.