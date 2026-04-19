Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО в ночь на 19 апреля?

В ночь на 19 апреля (с 17:30 18 апреля) противник атаковал Украину 236 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:

Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – России;

Донецк, Гвардейское ТОТ и аннексированная АР Крым.

Около 150 из вражеских дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– отметили военные.



Как отработала ПВО ночью 19 апреля в Украине / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.

Воздушные силы предупредили, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве зафиксированы вражеские БПЛА, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности.

