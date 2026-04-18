Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие.

22:11, 18 апреля

БпЛА с севера курсом на Чернигов.

22:10, 18 апреля

БпЛА на Харьковщине курс на Полтавщину и Днепропетровщину.

22:04, 18 апреля

БпЛА на Сумщине, курс на Полтавщину.

22:01, 18 апреля

Пуски КАБ на Харьковщине.

21:45, 18 апреля

БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину н.п. Бахмач

21:44, 18 апреля

БпЛА на западе Харьковщины, курс южный.

Пуски КАБ на Запорожье.

21:24, 18 апреля

БпЛА на Сумщине курсом на Ахтырку.

21:12, 18 апреля

Днепропетровщина: БпЛА курсом на Павлоград.

21:11, 18 апреля

Одесская область – БпЛА из акватории Черного моря курсом на н.п. Затока/Сергеевка.