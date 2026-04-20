Ворог вдарив дроном по селищу Великий Бурлук. Про це повідомили в ДСНС.

Що відомо про російський удар по Харківщині?

У прокуратурі повідомили, що близько 00:30 20 квітня росіяни атакували Харківську область БпЛА. У Великий Бурлук прилетіло 2 безпілотники.

Внаслідок російського удару по селищу постраждали 3 людей: 55-річний чоловік, а також жінки 88 та 80 років.

Наслідки російської атаки по Харківщині / Фото ДСНС та прокуратури

Вночі 19 квітня ворог атакував село Берестовенька. У прокуратурі підтвердили, що Росія запустила 10 БпЛА. Внаслідок удару пошкоджено приміщення агрофірми та житлові будинки, а також постраждали 2 жінки віком 39 та 78 років.

За попередніми даними, по вказаних населених пунктах російська армія застосувала БпЛА типу "Герань-2",

– зазначили у прокуратурі.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки на Великий Бурлук, в одному з будинків виникла масштабна пожежа на площі 200 квадратних метрів.

Рятувальники працювали у надскладних умовах, з постійною загрозою нових російських ударів, а медики вже надали усю необхідну допомогу.

