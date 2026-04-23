Про вибухи в Дніпрі повідомило Суспільне. Гучно в обласному центрі стало близько дванадцятої тридцять ночі.

Що відомо про атаку на Дніпро?

На жаль, одним вибухом не обмежилось. Вже через кілька хвилин дніпряни здригнулись від повторних вибухів. За кілька хвилин до цього Повітряні сили інформували про загрозу: ворожі дрони прямували з південного напрямку на Дніпро.



Атаку на місто підтвердили і в Дніпропетровській ОВА

Зайнялися пожежі у різних районах міста. Пошкоджена житлова забудова. Повітряна тривога триває,

– написав голова ОВА Олександр Ганжа.

Під ударом, ймовірно, перебували також Кривий Ріг та Запоріжжя. Неспокійно і на Київщині. Там теж окупанти не дають спати місцевим жителям. Про наслідки ударів та чи були пошкодження та руйнування там – наразі невідомо.



Зазначимо, що вранці 22 квітня Дніпропетровщині вже дісталось від російської армії. Внаслідок атаки в обласному центрі виникло кілька пожеж одразу, проте, на щастя, постраждалих не було. Пошкоджено кілька багатоквартиних будинків, а також один приватний та автомобіль.

