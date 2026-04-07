Унаслідок удару загинули й постраждали люди. Про це повідомили в місцевій ОВА.

Які наслідки обстрілу Нікополя?

Очільник ОВА Олександр Ганжа розповів, що маршрутний автобус під'їжджав до зупинки – люди були в салоні й на зупинці.

Атака відбулася в годину пік, близько 8:20, коли пасажири саме їхали на роботу.

Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах,

– підкреслив він.

Унаслідок атаки загинуло троє людей, ще 15 зазнали поранень. Серед жертв двоє жінок та чоловік. У ДСНС зазначили, що рятувальники разом з медиками деблокували семеро людей.

Зазначимо, що останніми днями Нікополь постійно перебуває під обстрілами. Зокрема, напередодні, 6 квітня, російські військові атакували місто FPV-дронами. Пізніше ворог вдарив артилерією, рятувальники повідомили про 10 поранених унаслідок обстрілів.

Раніше противник також вгатив по місцевому ринку. Тоді загинуло п'ятеро людей, серед поранених – 14-річна дівчинка в тяжкому стані.

