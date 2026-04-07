Унаслідок удару загинули й постраждали люди. Про це повідомили в місцевій ОВА.
Які наслідки обстрілу Нікополя?
Очільник ОВА Олександр Ганжа розповів, що маршрутний автобус під'їжджав до зупинки – люди були в салоні й на зупинці.
Атака відбулася в годину пік, близько 8:20, коли пасажири саме їхали на роботу.
Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах,
– підкреслив він.
Унаслідок атаки загинуло троє людей, ще 15 зазнали поранень. Серед жертв двоє жінок та чоловік. У ДСНС зазначили, що рятувальники разом з медиками деблокували семеро людей.
Зазначимо, що останніми днями Нікополь постійно перебуває під обстрілами. Зокрема, напередодні, 6 квітня, російські військові атакували місто FPV-дронами. Пізніше ворог вдарив артилерією, рятувальники повідомили про 10 поранених унаслідок обстрілів.
Раніше противник також вгатив по місцевому ринку. Тоді загинуло п'ятеро людей, серед поранених – 14-річна дівчинка в тяжкому стані.
Де ще били окупанти останнім часом?
У Покровській громаді Синельниківського району унаслідок нічної атаки безпілотника загинув 11-річний хлопчик, постраждало п'ятеро людей.
У ніч проти 6 квітня російські ударні безпілотники здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого в місті пролунала серія вибухів. Жертвами обстрілу стали троє людей: 30-річна жінка та її маленька донька віком 2 роки і 6 місяців, а також ще одна жінка 53 роки. Крім того, щонайменше 15 осіб отримали поранення.
А в Харкові ворожий дрон атакував навчальний заклад, пошкодивши вікна будівлі.