"Краснополь" – це 152-мм керований осколково-фугасний боєприпас, який застосовується із самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акация", а також буксируваних "Мста-Б" та Д-20. Про це повідомляє ГУР.
Що відомо про боєприпаси "Краснополь"?
Наведення здійснюється за лазерною підсвіткою цілі – з наземних комплексів або за допомогою БпЛА.
Постріл "Краснополь-М2" включає керований осколково-фугасний снаряд 3оф95, метальний заряд і спеціальну упаковку. Залежно від модифікації системи та заряду дальність ураження становить понад 20 кілометрів. ️
Розробником і основним виробником боєприпасу є "Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова", що входить до холдингу "Високоточниє комплєкси" держкорпорації "Ростєх".
На початку квітня виробник публічно повідомив про чергові поставки цих снарядів на фронт в Україні.
Отже, Росія продовжує застосовувати у війні проти України високоточну зброю, використовуючи доступ до необхідних технологій і комплектуючих.
ГУР закликає посилити санкції, щоб обмежити можливості агресора вести війну.
Втрати російської техніки: останні новини
Українські пілоти 414 бригади СБС вперше знищили російський супутниковий термінал "Спирит-030". Ці термінали є аналогами Starlink, але з меншою антеною для зручності транспортування та роботи з геостаціонарним супутником.
Оператори 129-ї бригади ЗСУ знищили російську систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Харківщині, влучивши в боєкомплект дронами-камікадзе.
Українські прикордонники знищили рідкісну радіолокаційну систему "Зоопарк" та три установки реактивних систем залпового вогню ворога на Гуляйпільському напрямку. За одну ніч підрозділ "Фенікс" завдав ворогу втрат у техніці на близько 28 мільйонів доларів США.