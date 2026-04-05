Завдяки успішній роботі операторів дронів, ворог залишився без важливого озброєння. Про це повідомив 16-й армійський корпус ЗСУ, оприлюднивши відповідне відео.

Що відомо про знищення російського "Сонцепьока"?

Вранці 4 квітня українські дрони-камікадзе вистежили установку, яка готувалася до обстрілу позицій Сил оборони. Попри прикриття засобами радіоелектронної боротьби, українським операторам вдалося точно вразити ціль.

Удар припав безпосередньо по боєкомплекту системи, що спричинило потужну детонацію. Вибух термобаричних снарядів було видно за багато кілометрів – у небо піднявся великий стовп вогню та диму.

У війську наголосили, що такі системи є одними з найнебезпечніших на полі бою, адже використовують термобаричні боєприпаси, які створюють руйнівну ударну хвилю та випалюють усе в зоні ураження. У результаті атаки техніку разом із екіпажем було повністю знищено.

ЗСУ знищили російський "Сонцепьок" на Харківщині: дивіться відео

Важливо! ТОС-1А "Сонцепьок" – це вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм, яка має термобаричні боєприпаси. Окупанти регулярно обстрілюють з цієї РСЗВ Харківщину та інші прифронтові регіони.

