Про це розповів радник Міністра оборони України, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій Бескрестнов "Флеш".

Цікаво Росія використовує Starlink на "тіньових" танкерах: нова схема обходу санкцій

Що відомо про російські супутникові термінали "Спирит-030"?

"Флеш" зазначив, що після того, як ворога позбавили доступу до терміналів Starlink, питання супутникового зв'язку стало для росіян надзвичайно актуальним.

Наявні термінали російського супутникового інтернету мають дуже великі антени, і ми їх миттєво виявляємо та знищуємо,

– пояснив радник міністра оборони.

Тому на фронт росіяни почали масово постачати супутникові термінали "Спирит-030".

"Фактично це той самий термінал супутникового інтернету, але він зроблений переносним і працює зі спеціальним геостаціонарним супутником зв'язку, що дозволяє використовувати антени не 90 сантиметрів у діаметрі, а 30", – зауважив Сергій Бескрестнов.

Він також наголосив, що українські пілоти 414 бригади СБС "Птахи Мадяра" вперше знайшли такий термінал супутникового зв'язку і знищили його. Тому "Флеш" закликав усіх пілотів звертати увагу на цю ціль.

Термінали "Спирит-030" вже знищували українські військові / Відео з ютуб-каналу "Флеша"

Як росіяни компенсують відсутність Starlink?