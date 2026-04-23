Про це повідомляє Суспільне Дніпро.
Що відбувалося на місці удару?
Як розповів чоловік загиблої Олександр, спочатку удар припав у сьомий поверх, після чого стався обвал, а згодом був ще один удар. Приблизно через 15 – 20 хвилин спалахнула пожежа, яка знищила кілька поверхів — із шостого по десятий.
Я був на восьмому. Обвалилася відлога. Я виліз на лоджію, потім на спутникову антенну, а потім виліз між двома під'їздами в розстінок і бовтався, доки мене не сняли до ДСНСника. Хвилин 20 чекав босоніж і в халаті, в якому спав. Я там теж мав загинути,
– сказав чоловік.
За його словами, у Карини не було шансів врятуватися.
Олександр пояснив, що в момент удару вона перебувала на поверсі з боку влучання дрона, тоді як він був з іншого боку будівлі. Чоловік додав, що саме ця частина будинку зазнала прямого ураження, внаслідок чого жінка загинула.
Удар зачепив тільки її. Там без шансів. І у мене було б без шансів, якби він залетів з тієї сторони дому. Я не знаю, як я вижив,
– сказав Олександр.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Що відомо про удар по Дніпру?
Перші вибухи в Дніпрі пролунали близько 00:30 – перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників у напрямку міста з півдня. Один із вибухів спричинив пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок.
Також пошкоджено інші об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема автомобілі та будівлі поруч. У кількох районах міста виникли осередки займання.
Внаслідок атаки загинули 3 людей. За попередньою інформацією, одна людина після удару не виходить на зв’язок. Рятувальники продовжують пошукові роботи та розбір завалів, щоб встановити її місцеперебування. Окремо також уточнюється інформація про постраждалих унаслідок атаки.