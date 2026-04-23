Об этом сообщает Общественное Днепр.

Что происходило на месте удара?

Как рассказал муж погибшей Александр, сначала удар пришелся в седьмой этаж, после чего произошел обвал, а затем был еще один удар. Примерно через 15 – 20 минут вспыхнул пожар, который уничтожил несколько этажей - с шестого по десятый.

Я был на восьмом. Обвалился откос. Я вылез на лоджию, потом на спутниковую антенну, а потом вылез между двумя подъездами в расстенок и болтался, пока меня не сняли до ГСЧСника. Минут 20 ждал босиком и в халате, в котором спал. Я там тоже должен был погибнуть,

– сказал мужчина.

По его словам, у Карины не было шансов спастись.

Александр объяснил, что в момент удара она находилась на этаже со стороны попадания дрона, тогда как он был с другой стороны здания. Мужчина добавил, что именно эта часть дома подверглась прямому поражению, вследствие чего женщина погибла.

Удар задел только ее. Там без шансов. И у меня было бы без шансов, если бы он залетел с той стороны дома. Я не знаю, как я выжил,

– сказал Александр.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно об ударе по Днепру?